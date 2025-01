Fußball-Landesliga Süd: In der Partie am Samstag war der TSV Leuna gegenüber dem SV Eintracht Emseloh machtlos und wurde 2:4 (1:1) besiegt.

Leuna/MTU. Der TSV Leuna und der SV Eintracht Emseloh haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:4 (1:1).

Es waren bereits 28 Minuten des Spiels vergangen, als Kevin Moreira Cardoso für Leuna traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Leunaer konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Vaclav Janek der Torschütze (30.).

TSV Leuna und SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 30

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Leuna musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Eintracht Emseloh hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Steffen Heyer. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Moreira Cardoso/Leuna (62.), gefolgt von Lukas Schüt (SV Eintracht Emseloh) in Minute 70, 77. Spielstand 3:2 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 14

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Philipp Stache den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 festigte (85.). Damit war der Triumph der Emseloher gesichert. Die Leunaer sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: TSV Leuna – SV Eintracht Emseloh

TSV Leuna: Ibekwe – Kanig, Gumbrecht (77. Strutz), O. Zorn, T. Zorn, Piehler (88. Merk), R. Ahlert, Moreira Cardoso, Hähnel (81. Böttcher), L. Lubich (53. J. Lubich), P. Ahlert

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Seidemann (62. Suchy), Schüt (88. Rayko), Aljindo, Hajdini (90. Pulz), Bartos, Molochko, Polívka, Mukhoid (38. Stache), Janek, Schmidt

Tore: 1:0 Kevin Moreira Cardoso (28.), 1:1 Vaclav Janek (30.), 2:1 Kevin Moreira Cardoso (62.), 2:2 Lukas Schüt (70.), 2:3 Lukas Schüt (77.), 2:4 Philipp Stache (85.); Schiedsrichter: Lutz Marschhausen (Weißenfels); Assistenten: Max Pfannschmidt, Kilian Kunert; Zuschauer: 92