Dem TSV Rot-Weiß Zerbst glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesliga Süd, den SV Eintra. Lüttchendorf mit 5:3 (1:2) zu besiegen. 85 Zuschauer waren live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Gäste (7.). Bennet Wiese traf für den TSV Rot-Weiß Zerbst in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Zerbster konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Stephan Neigenfink der Torschütze (17.).

Dabei blieb es jedoch nicht. Lüttchendorf erspielte sich die Führung. Martin Fiebiger versenkte den Ball in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß. Die Zerbster blieben ihnen auf den Fersen. Moritz Specht verschaffte seinem Team vier weitere Tore (50., 55., 79., 87.). Spielstand 5:2 für den TSV Rot-Weiß Zerbst.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Alexander Gründler, den Ball ins Netz zu befördern (89.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.. Die Zerbster sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – SV Eintra. Lüttchendorf

TSV Rot-Weiß Zerbst: Werner – Pfitzner, Stephan (90. Albrecht), Wiese, Herrmann, Tanasi (39. M. Syring), Specht (89. Möhring), Hamann, Tiede (90. Düben), Kretschmer, Alarich

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Gründler, Stoye (78. Hajdarpasic), Neigenfink, Siebenhühner, Kuttner, Fiebiger (90. Nikqi), Metzner, Magdeburg (35. Wölbing), Heimur, Waage

Tore: 1:0 Bennet Wiese (11.), 1:1 Stephan Neigenfink (17.), 1:2 Martin Fiebiger (45.+1), 2:2 Moritz Specht (50.), 3:2 Moritz Specht (55.), 4:2 Tami Joris Stephan (79.), 5:2 Moritz Specht (87.), 5:3 Alexander Gründler (89.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Steffen Müller, Jens Kamin; Zuschauer: 85