Ergebnis 7. Spieltag 0:0 – Unentschieden zwischen SG Union Sandersdorf und FSV Budissa Bautzen
Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Spiel gegen den FSV Budissa Bautzen am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Sandersdorf/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der SG Union Sandersdorf und FSV Budissa Bautzen. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sport- u. Freizeitzentrum.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Sandersdorf
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 7
0:0 Ausgleich im Spiel SG Union Sandersdorf gegen FSV Budissa Bautzen –
Die SG Union Sandersdorf rutschte auf Platz 13.
Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FSV Budissa Bautzen
SG Union Sandersdorf: Räthel – Brunner (82. Exner), Farkas (72. Koto'o Djouokou), Wonneberger (88. Scheibe), Sauer (82. Jauck), Seifert, Schnabel, Choschnau, Sponholz, Hamella, Stashenko (72. Walter)
FSV Budissa Bautzen: Hübner – Hennig, Rohlik, Gerhardi, Zech, Hentsch, Schäller (64. Haustein), Noack, Schröder, Noack (46. Orosz), Cellarius (46. Käppler)
; Schiedsrichter: Jakob Scheibner (Cottbus); Assistenten: Tino Stein, Max Stramke; Zuschauer: 50