Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Spiel gegen den FSV Budissa Bautzen am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Sandersdorf/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der SG Union Sandersdorf und FSV Budissa Bautzen. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sport- u. Freizeitzentrum.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

Die SG Union Sandersdorf rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FSV Budissa Bautzen

SG Union Sandersdorf: Räthel – Brunner (82. Exner), Farkas (72. Koto'o Djouokou), Wonneberger (88. Scheibe), Sauer (82. Jauck), Seifert, Schnabel, Choschnau, Sponholz, Hamella, Stashenko (72. Walter)

FSV Budissa Bautzen: Hübner – Hennig, Rohlik, Gerhardi, Zech, Hentsch, Schäller (64. Haustein), Noack, Schröder, Noack (46. Orosz), Cellarius (46. Käppler)

; Schiedsrichter: Jakob Scheibner (Cottbus); Assistenten: Tino Stein, Max Stramke; Zuschauer: 50