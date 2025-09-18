Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am vergangenen Sonntag war der 1. FC Lok Stendal gegenüber dem VfL Halle 96 machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

0:2 – 1. FC Lok Stendal verliert auf dem heimischen Platz klar gegen VfL Halle 96

Stendal/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Jörn Schulz. Der Trainer von Stendal musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Halle beobachten.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Luca Shubitidze am Ende der ersten Halbzeit, als Joel Marks für Halle traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

1. FC Lok Stendal liegt 0:2 im Rückstand – 65. Minute

In Minute 65 fiel das letzte Tor der Partie. 20 Minuten nach Anpfiff gelang es Jegor Jagupov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (65.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfL Halle 96

1. FC Lok Stendal: Poser – Buschke, Schleicher, Kohl, Schulze (46. Salge), Mahrhold, Ilchenko (74. Stark), Kaschlaw, Scheffler (58. Knoblich), Witte, Masuth

VfL Halle 96: Schmid – Pessel, Arzumanian (34. Racine), Lubsch, Haese, Jagupov, Bölke, Oikonomidis, Kurti (74. Dierichen), Marks, Hüttig (57. Cabral)

Tore: 0:1 Joel Marks (36.), 0:2 Jegor Jagupov (65.); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Christopher Gaunitz, Dirk Meißner; Zuschauer: 426