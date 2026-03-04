Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Mittwoch war der FC Einheit Rudolstadt gegenüber dem VfB Auerbach 1 machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Rudolstadt/MTU. Das Spiel zwischen Rudolstadt und Auerbach ist mit einer deutlichen 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Sven Köhler am Ende der ersten Halbzeit, als Cedric Graf mit einem Strafstoß für Auerbach traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 37 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die Auerbacher in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Tim Kaiser den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.03.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 13

71. Minute: FC Einheit Rudolstadt mit 0:2 im Rückstand

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Felix Hache, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 auszubauen (88.). In Spielminute 89 handelte sich der VfB Auerbach 1 noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Rudolstadt rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB Auerbach 1

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Frackowiak, Zerrenner (65. Ensenbach), Rupprecht, Smyla (80. Kponton), Schneider, Rühling (80. Riemer), Starke, Schlegel, Krahnert, Heß (80. Fadavi)

VfB Auerbach 1: Birke – Birkner, Kadric (88. Cermus), Graf (88. Schneider), Kaiser (88. Voigt), Hache, Guzlajevs, Schmidt, Frohberg, Brejcha, Roscher

Tore: 0:1 Cedric Graf (37.), 0:2 Tim Kaiser (71.), 0:3 Felix Hache (88.); Schiedsrichter: Max Goroncy (Stendal); Assistenten: Cederic Camehl, Paul Lemme; Zuschauer: 75