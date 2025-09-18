Fußball-NOFV-Oberliga Süd: An diesem Samstag hat der FC Einheit Wernigerode auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den SC Freital unterlag das Team von Florian Mehr mit 0:5 (0:4).

In Minute 12 schoss Philip Weidauer das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Nach kurzer Zeit leisteten die Gastgeber sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Mika Hess den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (17.).

Der Siegeszug der Freitaler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christopher Beck im gegnerischen Tor. Bruno Schiemann traf in Minute 20 und Antonio Frenzel in Minute 40. Spielstand 4:0 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Halbzeitpause. Zehn Minuten nach Anpfiff gelang es Weidauer, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 zu festigen (55.). Die Wernigeroder sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – SC Freital

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Farwig (46. Pandyal), Singbeil, Hess, Pillich, Dörnte (46. Radomski), Raeck (46. Lisowski), Wersig, Taiwo (68. Ibrahim), St. Louis (46. Schmidt), Engelhardt

SC Freital: Kamenz – Adler, Horschig, Weidauer, Menz (68. Schulze), Tänzer, Wermann (56. Fluß), Frenzel (80. Hendrich), Schiemann (80. Kleber), Michael, Von Brezinski (68. Herold)

Tore: 0:1 Philip Weidauer (12.), 0:2 Mika Hess (17.), 0:3 Bruno Schiemann (20.), 0:4 Antonio Frenzel (40.), 0:5 Philip Weidauer (55.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 151