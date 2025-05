Fußball-NOFV-Oberliga Süd: An diesem Wochenende hat der Ludwigsfelder FC auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den SC Freital unterlag das Team von Rezart Cami mit 0:5 (0:2).

Ludwigsfelde/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Rezart Cami. Der Trainer von Ludwigsfeld musste sein Team bei einer 0:5 (0:2)-Niederlage gegen Freital beobachten.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Felix Hennig für Freital traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Freitaler waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 30 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Hennig.

Minute 30: Ludwigsfelder FC 0:2 im Hintertreffen

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SC Freital musste einmal Gelb hinnehmen. Der Ludwigsfelder FC hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rezart Cami. Der Siegeszug der Freitaler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christopher Beck im gegnerischen Tor. Maximilian Bayer traf in Minute 74 und Rick Edward Wuchrer in Minute 78. Spielstand 4:0 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ludwigsfelde

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 27

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Bayer den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (85.). Damit war der Triumph der Freitaler gesichert. In Spielminute 85 handelte sich der Ludwigsfelder FC noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Ludwigsfelder FC – SC Freital

Ludwigsfelder FC: Lehmann – Gollos, Fleddermann (78. Struck), Franke, Hijazi, Eichhorn, Kardjilov, Quanz (73. Alhasan), Schwarz (78. Herrmann), Hofmann (46. Amangoua), Dag

SC Freital: Kamenz – Frenzel (80. Wermann), Adler, Heidler, Böcker, Michael, Tänzer (73. Wuchrer), Herold, Von Brezinski, Fluß (58. Genausch), Hennig (73. Bayer)

Tore: 0:1 Felix Hennig (3.), 0:2 Felix Hennig (30.), 0:3 Maximilian Bayer (74.), 0:4 Rick Edward Wuchrer (78.), 0:5 Maximilian Bayer (85.); Schiedsrichter: Michael Bernowitz (Lübeck); Assistenten: Valentin Vogel, Tobias Grzelka; Zuschauer: 100