Für den Gastgeber FSV Budissa Bautzen endete das Spiel gegen den 1. FC Lok Stendal am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Bautzen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von FSV Budissa Bautzen und 1. FC Lok Stendal ist gleichauf geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Rosario Schulze mit einem Strafstoß für Stendal traf und fünf Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (50.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Minute 83 FSV Budissa Bautzen und 1. FC Lok Stendal im Gleichstand – 1:1

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Karl-Ludwig Zech (Bautzen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bautzen erreichen (83.).

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – 1. FC Lok Stendal

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hentsch, Gerhardi, M. Noack, Zech, A. Rohlik (51. Orosz), Cellarius (65. Haustein), Hennig (65. Schäller), Kloß, D. Rohlik, Käppler

1. FC Lok Stendal: Poser – Stark, Ilchenko (36. Kohl), Kaschlaw, Buschke, Knoblich, Mahrhold, Schulze, Schaarschmidt (80. Grigo), Masuth, Salge (70. Witte)

Tore: 0:1 Rosario Schulze (50.), 1:1 Karl-Ludwig Zech (83.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Thimo Henrik Welk; Zuschauer: 246