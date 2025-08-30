Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein VFC Plauen gegen die SG Union Sandersdorf ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Plauen/MTU. Mit einem Remis sind der VFC Plauen und die SG Union Sandersdorf am Samstag vom Platz gegangen. 676 Zuschauer sahen das Spiel im Vogtlandstadion Hauptstadion.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Samyr Farkas das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

VFC Plauen Kopf an Kopf mit SG Union Sandersdorf – 1:1 in Minute 70

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb.

Das rettende Tor für den VFC Plauen fiel 25 Minuten nach der Pause, als Johan Martynets den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Plauener Team errang (70.). In Spielminute 73 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der VFC Plauen hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SG Union Sandersdorf

VFC Plauen: Pischon – Schubert (60. Habermann Passionoto), Eichie (46. Kämpfer), Haake, Hussain (81. Greenham), De Moura Beal, Limmer, Plank (60. Winter), Tanriver, Sponer, Martynets

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sponholz, Choschnau, Sauer (62. Walter), Brunner (82. Jauck), Exner (88. Mehnert), Nakano, Farkas (62. Stashenko), Hamella, Wonneberger (82. Scheibe), Seifert

Tore: 0:1 Samyr Farkas (48.), 1:1 Johan Martynets (70.); Schiedsrichter: Paul Drößler (Gotha); Assistenten: Konrad Götze, Richard Lorenz; Zuschauer: 676