Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB Auerbach 1 und RSV Eintracht 1949 am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Auerbach/vogtl./MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem VfB Auerbach 1 und dem RSV Eintracht 1949 mit einem Unentschieden.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Patrick Hinze, als Henry Lehmann für RSV traf und in Spielminute 68 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

1:1 Ausgleich im Spiel VfB Auerbach 1 gegen RSV Eintracht 1949 – Minute 79

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Charlie Spranger wurde für Yannic Voigt eingesetzt und Ben Colin Weigel für Tim Kaiser. Auf der Gastseite räumten Fabian Seeger für Leon Hellwig und Henry Lehmann für Muratcan Mert Yatkiner den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das rettende Tor für den VfB Auerbach 1 fiel 34 Minuten nach der Pause, als Charlie Spranger den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Auerbacher Team erzielte (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der RSV Eintracht 1949 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der VfB Auerbach 1 hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – RSV Eintracht 1949

VfB Auerbach 1: Birke – Hache, Guzlajevs, Kadric, Schardt, Birkner (85. Schneider), Cermus (90. Lippmann), Kaiser (69. Weigel), Bauer (69. Roscher), Schmidt, Voigt (69. Spranger)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Fron (90. Jupolli), Güllmeister, Samson, Lehmann (69. Yatkiner), Göth, Plumpe (87. Hauck), Ekalle, Mustapha, Seeger (69. Hellwig), Kruska

Tore: 0:1 Henry Lehmann (68.), 1:1 Charlie Spranger (79.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Maurice Moszczynski; Zuschauer: 378