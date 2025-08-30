Für den Gastgeber VfB Auerbach 1 endete das Duell mit dem RSV Eintracht 1949 am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Auerbach/vogtl./MTU. Mit einem Gleichstand sind der VfB Auerbach 1 und der RSV Eintracht 1949 am Samstag vom Platz gegangen. 378 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Arena zur Vogtlandweide.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Patrick Hinze, als Henry Lehmann für RSV traf und in Spielminute 68 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

1:1 im Duell zwischen VfB Auerbach 1 und RSV Eintracht 1949 – 79. Minute

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Charlie Spranger wurde für Yannic Voigt eingesetzt und Ben Colin Weigel für Tim Kaiser. Auf der Gastseite räumten Fabian Seeger für Leon Hellwig und Henry Lehmann für Muratcan Mert Yatkiner den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Charlie Spranger (Auerbach) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Auerbach erreichen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der RSV Eintracht 1949 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der VfB Auerbach 1 sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – RSV Eintracht 1949

VfB Auerbach 1: Birke – Hache, Bauer (69. Roscher), Schmidt, Guzlajevs, Voigt (69. Spranger), Schardt, Kadric, Kaiser (69. Weigel), Birkner (85. Schneider), Cermus (90. Lippmann)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Plumpe (87. Hauck), Göth, Kruska, Ekalle, Seeger (69. Hellwig), Mustapha, Güllmeister, Lehmann (69. Yatkiner), Fron (90. Jupolli), Samson

Tore: 0:1 Henry Lehmann (68.), 1:1 Charlie Spranger (79.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Maurice Moszczynski; Zuschauer: 378