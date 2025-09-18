Ergebnis 5. Spieltag 1. FC Lok Stendal verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen VfL Halle 96
Der 1. FC Lok Stendal hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfL Halle 96 mit 0:2 (0:1).
Stendal/MTU. Vor 426 Zuschauern hat sich das Team von Jörn Schulz mit 0:2 (0:1) gegen Halle geschlagen geben müssen.
Joel Marks (VfL Halle 96) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Stendal
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 5
1. FC Lok Stendal sieht sich 0:2 im Rückstand – 65. Minute
Das finale Tor der Partie fiel 20 Minuten nach der Pause, als Jegor Jagupov den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (65.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden.
Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfL Halle 96
1. FC Lok Stendal: Poser – Scheffler (58. Knoblich), Masuth, Kaschlaw, Mahrhold, Kohl, Schulze (46. Salge), Buschke, Ilchenko (74. Stark), Schleicher, Witte
VfL Halle 96: Schmid – Bölke, Kurti (74. Dierichen), Hüttig (57. Cabral), Jagupov, Pessel, Arzumanian (34. Racine), Haese, Lubsch, Marks, Oikonomidis
Tore: 0:1 Joel Marks (36.), 0:2 Jegor Jagupov (65.); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Christopher Gaunitz, Dirk Meißner; Zuschauer: 426