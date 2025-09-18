Der 1. FC Lok Stendal hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfL Halle 96 mit 0:2 (0:1).

1. FC Lok Stendal verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen VfL Halle 96

Stendal/MTU. Vor 426 Zuschauern hat sich das Team von Jörn Schulz mit 0:2 (0:1) gegen Halle geschlagen geben müssen.

Joel Marks (VfL Halle 96) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

1. FC Lok Stendal sieht sich 0:2 im Rückstand – 65. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 20 Minuten nach der Pause, als Jegor Jagupov den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (65.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfL Halle 96

1. FC Lok Stendal: Poser – Scheffler (58. Knoblich), Masuth, Kaschlaw, Mahrhold, Kohl, Schulze (46. Salge), Buschke, Ilchenko (74. Stark), Schleicher, Witte

VfL Halle 96: Schmid – Bölke, Kurti (74. Dierichen), Hüttig (57. Cabral), Jagupov, Pessel, Arzumanian (34. Racine), Haese, Lubsch, Marks, Oikonomidis

Tore: 0:1 Joel Marks (36.), 0:2 Jegor Jagupov (65.); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Christopher Gaunitz, Dirk Meißner; Zuschauer: 426