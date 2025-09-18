weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball NOFV Oberliga Süd
    4. >

  4. Ergebnis 5. Spieltag: 1. FC Lok Stendal verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen VfL Halle 96

Ergebnis 5. Spieltag 1. FC Lok Stendal verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen VfL Halle 96

Der 1. FC Lok Stendal hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfL Halle 96 mit 0:2 (0:1).

Aktualisiert: 18.09.2025, 18:50

Stendal/MTU. Vor 426 Zuschauern hat sich das Team von Jörn Schulz mit 0:2 (0:1) gegen Halle geschlagen geben müssen.

Joel Marks (VfL Halle 96) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Stendal
  • Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
  • Spieltag: 5

1. FC Lok Stendal sieht sich 0:2 im Rückstand – 65. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 20 Minuten nach der Pause, als Jegor Jagupov den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (65.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfL Halle 96

1. FC Lok Stendal: Poser – Scheffler (58. Knoblich), Masuth, Kaschlaw, Mahrhold, Kohl, Schulze (46. Salge), Buschke, Ilchenko (74. Stark), Schleicher, Witte
VfL Halle 96: Schmid – Bölke, Kurti (74. Dierichen), Hüttig (57. Cabral), Jagupov, Pessel, Arzumanian (34. Racine), Haese, Lubsch, Marks, Oikonomidis
Tore: 0:1 Joel Marks (36.), 0:2 Jegor Jagupov (65.); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Christopher Gaunitz, Dirk Meißner; Zuschauer: 426