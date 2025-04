Am 25. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der 1. FC Magdeburg II. vor 374 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:0)-Erfolg gegen den RSV Eintracht 1949 freuen.

Magdeburg/MTU. Die 374 Besucher der Avnet Arena N.-Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen das Team aus RSV mit 3:1 (1:0) souverän.

In Minute 12 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Jason Ceka das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Magdeburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Albert Frank Millgramm den Ball ins Netz.

85. Minute: 1. FC Magdeburg II. führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 90: Magdeburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Millgramm ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 25

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Matthias Steinborn den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus RSV erlangte (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich der 1. FC Magdeburg II. noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Magdeburg II. – RSV Eintracht 1949

1. FC Magdeburg II.: Kruth – Bytyqi (63. Frenzel), Mergner, Zajusch (86. Vogler), Kamm, Dzogovic, Baars (63. Millgramm), Stalmach, Birk, Ceka (86. Korsch), Chahed

RSV Eintracht 1949: Hemicker – Aydin (46. Kruska), Fron (85. Kahoussi), Plumpe (46. Krüsemann), Bilbija, Matjaz, Steinborn, Mustapha, Hellwig, Samson, Göth (78. Takahashi)

Tore: 1:0 Jason Ceka (12.), 2:0 Albert Frank Millgramm (85.), 3:0 Albert Frank Millgramm (90.), 3:1 Matthias Steinborn (90.+2); Schiedsrichter: Christopher Jänike (Großlöbichau); Assistenten: Bruno Scharnowski, Louis Gaudes; Zuschauer: 374