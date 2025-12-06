Ein 2:2 (1:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC Einheit Rudolstadt und FC Grimma am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Rudolstadt/MTU. Der FC Einheit Rudolstadt und der FC Grimma haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (1:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Tom Heilmann (Michendorf) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Es waren schon 24 Minuten des Spiels vergangen, als Emilio Heß für Rudolstadt traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Grimmaer revanchieren: In Minute 48 wurde das Gegentor durch Kevin Werner erzielt.

48. Minute FC Einheit Rudolstadt und FC Grimma im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Grimmas Toni Ziffert konnte seinem Team in Minute 53 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Das rettende Tor für den FC Einheit Rudolstadt fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Maximilian Schlegel den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Rudolstädter Team erzielte (78.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Grimma

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Krahnert (72. Floßmann), Heß (90. Barthel), Starke (90. Riemer), Kponton (46. Ensenbach), Zerrenner, Schlegel, Rupprecht, Rühling (72. Schneider), Frackowiak, Smyla

FC Grimma: Lumpitzsch – Werner, Ziffert, Bartsch, Spreitzer, Markus (75. Cap), Rieger, Kind (70. Janz), Mattheus (61. Tröger), Katzenberger, Vogel

Tore: 1:0 Emilio Heß (24.), 1:1 Kevin Werner (48.), 1:2 Toni Ziffert (53.), 2:2 Maximilian Schlegel (78.); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Jonas Marx, Steen Mühlenbeck; Zuschauer: 100