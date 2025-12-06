Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein FC Einheit Rudolstadt gegen den FC Grimma ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Rudolstadt/MTU. Am Samstag haben sich der FC Einheit Rudolstadt und der FC Grimma ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0). Schiri Tom Heilmann (Michendorf) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Emilio Heß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Rudolstädter konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Kevin Werner der Torschütze (48.).

Unentschieden. Grimmas Toni Ziffert konnte seinem Team in Minute 53 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach Anpfiff gelang es Maximilian Schlegel, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Rudolstädter zu erreichen (78.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Grimma

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Rupprecht, Krahnert (72. Floßmann), Frackowiak, Kponton (46. Ensenbach), Heß (90. Barthel), Starke (90. Riemer), Schlegel, Zerrenner, Smyla, Rühling (72. Schneider)

FC Grimma: Lumpitzsch – Mattheus (61. Tröger), Kind (70. Janz), Ziffert, Vogel, Rieger, Bartsch, Spreitzer, Werner, Katzenberger, Markus (75. Cap)

Tore: 1:0 Emilio Heß (24.), 1:1 Kevin Werner (48.), 1:2 Toni Ziffert (53.), 2:2 Maximilian Schlegel (78.); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Jonas Marx, Steen Mühlenbeck; Zuschauer: 100