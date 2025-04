Am 25. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber VfL Halle 96 gegen den FC Grimma ein 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der VfL Halle 96 und der FC Grimma ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:1).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Reinhard Meusel (Föritztal) eine Gelbe Karte an die Hallenser (12.). Toni Ziffert traf für den FC Grimma in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Jegor Jagupov den Ball ins Netz (21.).

1:1 Ausgleich im Spiel VfL Halle 96 gegen FC Grimma – 21. Minute

Unentschieden. Halles Nils Morten Bolz konnte seinem Team in Minute 44 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 25

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Albert Arzumanian kam rein für Luca Shubitidze und Ebenezer Baraka Biregey für Ludwig Bölke. Auf der Gastseite sprangen Louis Walter für Robin Spreitzer und Kento Nakano für Noah Wächtler ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In der 74. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfL Halle 96 musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der FC Grimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von René Behring.

Am Ende des Duells sollte es dem FC Grimma noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Benjamin Förster den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Grimmaer Team errang (90.+4). Die Hallenser sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – FC Grimma

VfL Halle 96: Stark – Lubsch, Bölke (65. Biregey), Bolz (78. Kurti), Oikonomidis (78. M. Dierichen), Racine, Cabral, Jagupov, Shubitidze (65. Arzumanian), Pessel, Borval

FC Grimma: Hauswald – Bartsch, Baum, Markus (90. Seidl), Ziffert, Wächtler (82. Nakano), Nitschke, Schubert, Spreitzer (46. Walter), Tröger (82. Förster), Schumann

Tore: 0:1 Toni Ziffert (13.), 1:1 Jegor Jagupov (21.), 2:1 Nils Morten Bolz (44.), 2:2 Benjamin Förster (90.+4); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marko Linß, Konrad Götze; Zuschauer: 152