Halle/MTU. Der VfL Halle 96 und der RSV Eintracht 1949 haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 4:4 (2:2).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Jegor Jagupov das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Ludwig Bölke den Ball ins Netz (12.).

Der RSV Eintracht 1949 hinkte zwei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Matthias Steinborn traf in Spielminute 26 per Strafstoß, gefolgt von Saheed Mustapha (33.). Unentschieden. Die Hallenser schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Joel Marks schoss und traf in der 48. Spielminute. Die Brandenburger blieben ihnen auf den Fersen. Tim Göth versenkte den Ball in der 57. Minute. Gleichstand. Die Hallenser revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Achilleas Oikonomidis schoss und traf in Minute 74. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der RSV Eintracht 1949 kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Am Ende des Duells sollte es dem RSV Eintracht 1949 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Göth den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Brandenburger Team errang (90.+1). In Spielminute 93 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – RSV Eintracht 1949

VfL Halle 96: Schmid – Haese, Pessel, Kurti, Jagupov, Marks (69. Borval), Bölke (84. Racine), Oikonomidis, Hüttig (74. Cabral), Arzumanian (84. Emmerich)

RSV Eintracht 1949: Brackmann – Plumpe (60. Jupolli), Koschembahr (23. Krüsemann), Ekalle, Samson, Fron, Steinborn (80. Güllmeister), Hellwig (80. Sommer), Kruska, Göth, Mustapha

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (1.), 2:0 Ludwig Bölke (12.), 2:1 Matthias Steinborn (26.), 2:2 Saheed Mustapha (33.), 3:2 Joel Marks (48.), 3:3 Tim Göth (57.), 4:3 Achilleas Oikonomidis (74.), 4:4 Tim Göth (90.+1); Schiedsrichter: Lars Albert (Muldenhammer); Assistenten: Oliver Seib, Benjamin Arnold; Zuschauer: 118