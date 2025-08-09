Ein 4:4 (2:2)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von VfL Halle 96 und RSV Eintracht 1949 am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Halle/MTU. Der VfL Halle 96 und der RSV Eintracht 1949 haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 4:4 (2:2).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Jegor Jagupov das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Ludwig Bölke den Ball ins Netz (12.).

Der RSV Eintracht 1949 hinkte zwei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Matthias Steinborn traf in der 26. Spielminute per Strafstoß, gefolgt von Saheed Mustapha (33.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Hallenser konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Joel Marks versenkte den Ball in der 48. Minute. Die Brandenburger blieben ihnen auf den Fersen. Tim Göth versenkte den Ball in Minute 57. Unentschieden. Die Hallenser revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Achilleas Oikonomidis schoss und traf in der 74. Spielminute. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der RSV Eintracht 1949 musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

In der Nachspielzeit nutzte der RSV Eintracht 1949 noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Göth (RSV) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für RSV erlangen (90.+1). In Spielminute 93 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – RSV Eintracht 1949

VfL Halle 96: Schmid – Hüttig (74. Cabral), Jagupov, Kurti, Oikonomidis, Bölke (84. Racine), Pessel, Arzumanian (84. Emmerich), Haese, Marks (69. Borval)

RSV Eintracht 1949: Brackmann – Samson, Hellwig (80. Sommer), Fron, Steinborn (80. Güllmeister), Kruska, Ekalle, Mustapha, Göth, Plumpe (60. Jupolli), Koschembahr (23. Krüsemann)

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (1.), 2:0 Ludwig Bölke (12.), 2:1 Matthias Steinborn (26.), 2:2 Saheed Mustapha (33.), 3:2 Joel Marks (48.), 3:3 Tim Göth (57.), 4:3 Achilleas Oikonomidis (74.), 4:4 Tim Göth (90.+1); Schiedsrichter: Lars Albert (Muldenhammer); Assistenten: Oliver Seib, Benjamin Arnold; Zuschauer: 118