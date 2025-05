5:0 – VfB Germania Halberstadt in der Begegnung mit Ludwigsfelder FC deutlich überlegen

Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 290 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter setzten sich deutlich mit 5:0 (1:0) gegen die Gäste aus Ludwigsfeld durch.

Joel-Pascal Klaschka traf für den VfB Germania Halberstadt in Minute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Halberstädter legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Klaschka der Torschütze (56.).

Zu all dem Jammer lenkte der Ludwigsfelder den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Halberstädter schafften es, nochmal zu erhöhen. Paul Grzega versenkte den Ball in der 87. Minute. Spielstand 4:0 für die VfB Germania Halberstadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 29

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Felix Genschmar den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (88.). Damit war der Triumph der Halberstädter entschieden. Die Halberstädter haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – Ludwigsfelder FC

VfB Germania Halberstadt: Guderitz – Masuth, Ertmer (66. Genschmar), Rust, Baudis (73. Altin), Hackethal, Grzega, Klaschka (66. Matthias), Poser (73. Ajibola), Hujdurovic, Kleeschätzky (53. Vukancic)

Ludwigsfelder FC: Lehmann – Eichhorn, Hijazi, Franke, Quanz, Dag (90. Schuster), Alhasan, Sanatci (83. Karaschewitz), Fleddermann, Herrmann, Amangoua (88. Landweer)

Tore: 1:0 Joel-Pascal Klaschka (23.), 2:0 Joel-Pascal Klaschka (56.), 3:0 Aaron Eichhorn (64.), 4:0 Paul Grzega (87.), 5:0 Felix Genschmar (88.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Maurice Moszczynski, Daniel Martjuschew; Zuschauer: 290