Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Mit einem unglaublichen 6:0 (3:0) fegte die Mannschaft des VfL Halle 96 den Bischofswerdaer FV 1 am Sonntag vom Platz.

Halle/MTU. Die Hallenser haben am Sonntag dem Gegner aus Bischofswerda ganze sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Bischofswerda bereit: Nur zehn Minuten nach Anpfiff lenkte Johann Weiß den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Hallensern unerwartet die Führung (10.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Niclas Hüttig den Ball ins Netz (17.).

Minute 17: VfL Halle 96 führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Luca Shubitidze im gegnerischen Tor. Jegor Jagupov traf in Minute 42, Ludwig Bölke in Minute 52 und Anxhelo Kurti in Minute 68. Spielstand 5:0 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Joel Marks, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:0 zu festigen (88.). In Spielminute 90 handelte sich der Bischofswerdaer FV 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – Bischofswerdaer FV 1

VfL Halle 96: Schmid – Arzumanian, Oikonomidis (72. Cabral), Kurti (72. Emmerich), Bölke, Lubsch, Hüttig (66. Dierichen), Haese (66. Racine), Jagupov, Pessel (78. Rümpler), Marks

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Weiß, Krautschick (86. Gries), Hofmann, Rettig (79. Scholze), Stopp, Hecker (61. Baudisch), Born (46. Bürger), Scharfe, Dolla (86. Sobe), Scheunert

Tore: 1:0 Johann Weiß (10.), 2:0 Niclas Hüttig (17.), 3:0 Jegor Jagupov (42.), 4:0 Ludwig Bölke (52.), 5:0 Anxhelo Kurti (68.), 6:0 Joel Marks (88.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Tobias Starost, Max Stramke; Zuschauer: 127