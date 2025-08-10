Kantersieg für den FSV Budissa Bautzen: Am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den FC Grimma einfahren. Vor 303 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Bautzen/MTU. Siebenmal hat der FSV Budissa Bautzen am Sonntag gegen die Gäste aus Grimma eingenetzt. 7:0 (5:0) für die Bautzener.

Jannik Käppler (FSV Budissa Bautzen) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bautzener legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war David Rohlik der Torschütze (15.).

Minute 15: FSV Budissa Bautzen liegt mit 2:0 vorne

Zu all dem Jammer lenkte der Grimmaer den Ball in der 26. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Bautzener konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Felix Hennig schoss und traf in der 39. Spielminute per Strafstoß, gefolgt von Julien Hentsch und Florian Baudisch (44., 79.). Spielstand 6:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der FC Grimma musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Oscar Haustein den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:0 verfestigte (89.). Damit war der Sieg der Bautzener gesichert. Die Bautzener haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Grimma

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – D. Rohlik (72. Haustein), Käppler, Müller, Zech, M. Noack (61. Orosz), Gerhardi, Hennig (72. Cellarius), Schröder, Hentsch (75. Baudisch), Kloß (61. A. Rohlik)

FC Grimma: Cap – Vogel, Tröger (46. Kind), Spreitzer (46. Kaba), Ziffert, Katzenberger, Bartsch, Janz (46. Seidl), Rieger (73. Wächtler), Nitschke, Werner (81. Pistol)

Tore: 1:0 Jannik Käppler (8.), 2:0 David Rohlik (15.), 3:0 Alexander Vogel (26.), 4:0 Felix Hennig (39.), 5:0 Julien Hentsch (44.), 6:0 Florian Baudisch (79.), 7:0 Oscar Haustein (89.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Rasmus Jessen, Jacob Slotta; Zuschauer: 303