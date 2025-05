Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber VfL Halle 96 vor 93 Zuschauern gegen die BSG Wismut Gera mit einem überlegenen 8:2 (3:1) durch.

Halle/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der VfL Halle 96 und die BSG Wismut Gera am Samstag 8:2 (3:1) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Hamadou Diagne für Gera traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Doch die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor durch Nils Morten Bolz erzielt.

Minute 27 VfL Halle 96 gleichauf mit BSG Wismut Gera – 1:1

Es stand Unentschieden. Der VfL Halle 96 konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Robert Pessel verschaffte seinem Team drei weitere Tore (34., 45.+2., 60.). Es wollte den Hallern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Marcel Kiessling schoss und traf in der 65. Spielminute. Brenzlich wurde die Situation für die Hallenser nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 5:2 aus. Jagupov verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 76., 78.). Spielstand 7:2 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 27

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Jagupov den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 8:2 ausbaute (81.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – BSG Wismut Gera

VfL Halle 96: Schmid – Pessel, Arzumanian (72. Korngiebel), Oikonomidis, Jagupov, Soares Das Neves (81. Rümpler), Cabral (46. Shubitidze), Borval (81. M. Dierichen), Racine, Lubsch, Bolz

BSG Wismut Gera: Cap – Hoffmann (81. Futi), Diagne, Schädel (81. Imani), Zerrenner, Schubert, Kiessling, Linnemann (50. Böttcher), Balde (22. Bondarenko), Güttich, Paulick

Tore: 0:1 Hamadou Diagne (2.), 1:1 Nils Morten Bolz (27.), 2:1 Robert Pessel (34.), 3:1 Jegor Jagupov (45.+2), 4:1 Jegor Jagupov (60.), 4:2 Marcel Kiessling (65.), 5:2 Jegor Jagupov (69.), 6:2 Jegor Jagupov (76.), 7:2 Americo Jose Soares Das Neves (78.), 8:2 Jegor Jagupov (81.); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Oliver Seib, Julian Schiebe; Zuschauer: 93