Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber FC Einheit Rudolstadt gegen den Bischofswerdaer FV 1 ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Rudolstadt/MTU. Im Städtisches Stadion haben 111 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem FC Einheit Rudolstadt und dem Bischofswerdaer FV 1 verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Der FC Einheit Rudolstadt hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – Bischofswerdaer FV 1

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Starke, Zerrenner, Heß, Krahnert, Kponton (70. Rühling), Floßmann (86. Bakavoli Mohammadi), Smyla, Frackowiak, Rupprecht, Ensenbach (79. Riemer)

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Fromm, Baudisch, Weiß, Sobe, Stopp, Goebel (75. Bürger), Hecker, Reh, Born (75. Krautschick), Hofmann

; Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 111