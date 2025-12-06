Für den Gastgeber FC Einheit Wernigerode endete das Duell mit dem 1. SC 1911 Heiligenstadt am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Wernigerode/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen FC Einheit Wernigerode und 1. SC 1911 Heiligenstadt ist gleichauf geendet.

Usman Taiwo traf für den FC Einheit Wernigerode in Minute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Das rettende Tor für den 1. SC 1911 Heiligenstadt fiel 20 Minuten nach der Pause, als Kristian Bako den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das gaster Team erzielte (65.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – 1. SC 1911 Heiligenstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Singbeil, Taiwo, Lisowski, Kuhnhold, Farwig, Schlichting, Hunter, Wersig, Dörnte, St. Louis (73. Pandyal)

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Gorges (67. Dornieden), Pietsch (86. Grimm), Vogt, Köhler, Göbel, Abdoul Aziz, Möhlhenrich, Jeschke (60. Michalek), Bako, Henkel (60. Gümpel)

Tore: 1:0 Usman Taiwo (17.), 1:1 Kristian Bako (65.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Ronny Walter, Florian Ordon; Zuschauer: 134