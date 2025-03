Stahnsdorf/MTU. Auf dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße, Platz 1 haben 102 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem RSV Eintracht 1949 und dem VfB 1921 Krieschow verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiedsrichter Bela Wiethüchter (Berlin) sah sich gezwungen, im Spiel zahlreiche Verwarnungen auszusprechen. Alles in allem sechs Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2024, 13.30 Uhr

Austragungsort: Stahnsdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 12

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB 1921 Krieschow

RSV Eintracht 1949: Hemicker – Kruska (61. Seeger), Matjaz, Mustapha, Krüsemann (73. Jupolli), Göth, Samson, Steinborn (82. Plumpe), Bilbija, Fron, Aydin (61. Takahashi)

VfB 1921 Krieschow: Pflug – Seibt (64. Hauptstein), Pereira Rodrigues, Gerstmann, Michalski (77. Zurawsky), Raak (77. Felgenträger), Jeschke, Pahlow, Hebler (90. Antosiak), Grimm

; Schiedsrichter: Bela Wiethüchter (Berlin); Assistenten: Florian Alexander Meer, Leon Gerngroß; Zuschauer: 102