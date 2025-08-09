Am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber VfL Halle 96 gegen den RSV Eintracht 1949 ein 4:4 (2:2)-Unentschieden.

Halle/MTU. Der VfL Halle 96 und der RSV Eintracht 1949 haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 4:4 (2:2).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Jegor Jagupov das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). Die Hallenser legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Ludwig Bölke der Torschütze (12.).

VfL Halle 96 mit 2:0 vorne – Minute 12

Der RSV Eintracht 1949 hinkte zwei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Matthias Steinborn schoss und traf in Spielminute 26 per Strafstoß, gefolgt von Saheed Mustapha (33.). 2:2. Der VfL Halle 96 konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Joel Marks versenkte den Ball in Spielminute 48. Die Brandenburger nahmen aber nochmal Anlauf. Tim Göth versenkte den Ball in der 57. Minute. 3:3. Die Hallenser schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Achilleas Oikonomidis traf in der 74. Minute. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der RSV Eintracht 1949 kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Göth, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Brandenburger zu erlangen (90.+1). In Spielminute 93 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – RSV Eintracht 1949

VfL Halle 96: Schmid – Oikonomidis, Marks (69. Borval), Bölke (84. Racine), Haese, Jagupov, Kurti, Pessel, Arzumanian (84. Emmerich), Hüttig (74. Cabral)

RSV Eintracht 1949: Brackmann – Kruska, Koschembahr (23. Krüsemann), Samson, Steinborn (80. Güllmeister), Ekalle, Göth, Fron, Hellwig (80. Sommer), Plumpe (60. Jupolli), Mustapha

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (1.), 2:0 Ludwig Bölke (12.), 2:1 Matthias Steinborn (26.), 2:2 Saheed Mustapha (33.), 3:2 Joel Marks (48.), 3:3 Tim Göth (57.), 4:3 Achilleas Oikonomidis (74.), 4:4 Tim Göth (90.+1); Schiedsrichter: Lars Albert (Muldenhammer); Assistenten: Oliver Seib, Benjamin Arnold; Zuschauer: 118