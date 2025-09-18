Für die SG Union Sandersdorf endete der 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Einheit Rudolstadt mit 2:3 (2:1).

Sandersdorf/MTU. Die SG Union Sandersdorf und der FC Einheit Rudolstadt haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 2:3 (2:1). Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Sandersdorf eine Niederlage gegen den FC Einheit Rudolstadt schlucken. 2:3 (2:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Pascal Sauer für Sandersdorf traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Sauer den Ball ins Netz (12.).

Pascal Sauer kickt SG Union Sandersdorf in 2:0-Führung – 12. Minute

Rudolstadt war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 20 schoss und traf (37.). Der Beginn eines Comebacks. 43 Minuten später legte das Team von Hendrik Faik nach und netzte ein weiteres Mal ein (80). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Rupprecht, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Rudolstädter zu entscheiden (81.). In Spielminute 83 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FC Einheit Rudolstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Brunner (64. Scheibe), Sponholz, Hamella, Walter (64. Stashenko), Seifert (85. Jauck), Exner (85. Nakano), Sauer (88. Mittmeier), Schnabel, Choschnau, Farkas

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Riemer, Schneider, Heß (65. Trunk), Rühling, Bakavoli Mohammadi (65. Ensenbach), Schlegel, Floßmann, Rupprecht, Smyla (90. Siegel), Krahnert

Tore: 1:0 Pascal Sauer (2.), 2:0 Pascal Sauer (12.), 2:1 Sven Rupprecht (37.), 2:2 Sven Rupprecht (80.), 2:3 Sven Rupprecht (81.); Schiedsrichter: Johann Schwarz (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Marcel Mallassa; Zuschauer: 56