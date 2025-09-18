Mit einer Niederlage für die SG Union Sandersdorf endete der 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Einheit Rudolstadt mit 2:3 (2:1).

Sandersdorf/MTU. Nach haben sich die SG Union Sandersdorf und der FC Einheit Rudolstadt am Samstag 2:3 (2:1) getrennt. Trotz eines starken Anfangs haben die Sandersdorfer Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den FC Einheit Rudolstadt verloren. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Pascal Sauer für Sandersdorf traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Sauer (12.) erzielt wurde.

Doppelpack von Pascal Sauer bringt SG Union Sandersdorf 2:0 in Führung – 12. Minute

Rudolstadt war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 20 schoss und traf (37.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 43 Minuten legte das Team von Hendrik Faik nach und netzte ein weiteres Mal ein (80). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Rupprecht den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Rudolstadt sicherte (81.). In Spielminute 83 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FC Einheit Rudolstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Brunner (64. Scheibe), Sauer (88. Mittmeier), Choschnau, Schnabel, Farkas, Exner (85. Nakano), Seifert (85. Jauck), Sponholz, Walter (64. Stashenko), Hamella

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Floßmann, Heß (65. Trunk), Rupprecht, Bakavoli Mohammadi (65. Ensenbach), Schlegel, Riemer, Schneider, Smyla (90. Siegel), Krahnert, Rühling

Tore: 1:0 Pascal Sauer (2.), 2:0 Pascal Sauer (12.), 2:1 Sven Rupprecht (37.), 2:2 Sven Rupprecht (80.), 2:3 Sven Rupprecht (81.); Schiedsrichter: Johann Schwarz (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Marcel Mallassa; Zuschauer: 56