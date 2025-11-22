Am 13. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem VfB 1921 Krieschow ein 1:0 (1:0)-Heimsieg über den FC Grimma.

Kolkwitz/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen VfB 1921 Krieschow und FC Grimma mit einem niedrigen 1:0 (1:0). 192 Zuschauer waren auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz live dabei.

In Minute 12 brachte Miguel Pereira Rodrigues den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 13

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – FC Grimma

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Pahlow (46. Tesche), Grimm, Seibt (90. Knechtel), Michalski (67. Fuchs), Bittroff, Zurawsky (67. Zizka), Dreßler, Gerstmann, Hebler, Pereira Rodrigues (86. Stephan)

FC Grimma: Lumpitzsch – Bartsch, Pistol (86. Kaba), Hübner, Ziffert, Werner, Kind, Janz (90. Förster), Spreitzer, Vogel, Rieger

Tore: 1:0 Miguel Pereira Rodrigues (12.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Tom Rösler, Jacob Slotta; Zuschauer: 192