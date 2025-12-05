Dem FSV Budissa Bautzen glückte es am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VfB Auerbach 1 mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 165 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bautzen/MTU. Die 165 Besucher des Stadions Müllerwiese haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bautzener schlugen die Gäste aus Auerbach mit 3:1 (1:1) souverän.

Karl-Ludwig Zech (FSV Budissa Bautzen) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Cedric Graf den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

1:1 für FSV Budissa Bautzen und VfB Auerbach 1 – 39. Minute

Unentschieden. Bautzens Zech konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Bautzener durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Theo Schäller ersetzte Toni Orosz. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nach wenigen Momenten gelang es Theo Schäller, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (79.). Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – VfB Auerbach 1

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Orosz (75. Schäller), Zech (88. Haustein), Käppler, Gerhardi (90. Cellarius), M. Noack, Kloß (46. M. Noack), Hennig, D. Rohlik, Schröder, A. Rohlik

VfB Auerbach 1: Birke – Schneider (69. Spranger), Roscher (69. Cermus), Brejcha, Kaiser, Birkner, Graf, Guzlajevs, Schmidt, Weigel, Schardt

Tore: 1:0 Karl-Ludwig Zech (7.), 1:1 Cedric Graf (39.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (74.), 3:1 Theo Schäller (79.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: David Isaias Petzak, Philipp Gentsch; Zuschauer: 165