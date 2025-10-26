Einen herausragenden Sieg in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd errangen Steve Dieske und sein Team FSV Budissa Bautzen gegen den FC Einheit Rudolstadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (3:0) wider.

Bautzen/MTU. Die 195 Besucher des Stadions Müllerwiese haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bautzener besiegten das Team aus Rudolstadt mit 5:0 (3:0) deutlich.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Jannik Käppler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Die Bautzener legten in der 21. Spielminute nach. Diesmal war Karl-Ludwig Zech der Torschütze.

FSV Budissa Bautzen mit 2:0 vorne – Minute 21

Der Siegeszug der Bautzener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steve Dieske im gegnerischen Tor. Oscar Haustein traf in Minute 32 und Felix Hennig in Minute 64. Spielstand 4:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Tom Nathe wurde für Oscar Haustein eingesetzt und Theo Schäller für Julien Hentsch. Auf der Gastseite verließen Max Zerrenner für Liam Floßmann und Tom Krahnert für Yaser Bakavoli Mohammadi den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Darius Böhme, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 auszubauen (83.). Der FSV Budissa Bautzen sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Einheit Rudolstadt

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Schröder, A. Rohlik, Hennig, Gerhardi (61. D. Rohlik), Kloß (61. Orosz), Hentsch (79. Schäller), Zech (79. Böhme), Käppler, Haustein (68. Nathe), M. Noack

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Schneider, Zerrenner (65. Floßmann), Krahnert (65. Bakavoli Mohammadi), Frackowiak, Heß, Schlegel, Ensenbach (65. Fadavi), Smyla, Rupprecht, Rühling (83. Siegel)

Tore: 1:0 Jannik Käppler (5.), 2:0 Karl-Ludwig Zech (21.), 3:0 Oscar Haustein (32.), 4:0 Felix Hennig (64.), 5:0 Darius Böhme (83.); Schiedsrichter: Tobias Behm (Eberswalde); Assistenten: Andy Stolz, Daniel Läser; Zuschauer: 195