Bischofswerda/MTU. Vor 211 Zuschauern hat sich das Team von Frank Rietschel mit 0:4 (0:2) gegen Freital geschlagen geben müssen.

Finn Heidler (SC Freital) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Bischofswerdaer FV 1 musste einmal Gelb hinnehmen (33.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Heidler den Ball ins Netz.

Bischofswerdaer FV 1 liegt 0:2 zurück – 34. Minute

In der 61. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SC Freital kassierte jetzt einmal Gelb. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Frank Rietschel. Der Siegeszug der Freitaler brach nicht ab. Minute 74: Freital traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ricardo Michael ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Am Ende der Partie sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Nils Seyfert den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 festigte (90.+3). Damit war der Erfolg der Freitaler gesichert.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Krautschick, Krause (87. Dolla), Ohnesorge (46. Hecker), Bürger (46. Born), Fromm, Rettig (75. Goebel), Weiß, Reh, Scholze (87. Baum), Hofmann

SC Freital: Kamenz – Von Brezinski, Tänzer (81. Menz), Frenzel, Michael, Wermann (46. Böcker), Fluß (71. Schulze), Schiemann (71. Hendrich), Horschig, Heidler (90. Seyfert), Adler

Tore: 0:1 Finn Heidler (8.), 0:2 Finn Heidler (34.), 0:3 Ricardo Michael (74.), 0:4 Nils Seyfert (90.+3); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Hannes Stein; Zuschauer: 211