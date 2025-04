Deutlich unterlegen zeigte sich der SV Blau-Weiß Zorbau in der Partie gegen den FC Grimma vergangenen Mittwoch in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:2).

Zorbau/MTU. Auf dem Sportplatz wurden die Fans des SV Blau-Weiß Zorbau am Mittwoch Zeugen einer bitteren Niederlage. Sechs Bälle gingen Keeper Robert Strauchmann ins Netz. Das Spiel endete 1:6 (0:2).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Max Nitschke für Grimma traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Blau-Weiß Zorbau steckte zweimal Gelb ein (13.). Der FC Grimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von René Behring. Die Grimmaer waren aber noch nicht fertig: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Tommy Kind erzielt.

43. Minute: SV Blau-Weiß Zorbau mit 0:2 im Rückstand

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Grimma musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Robin Spreitzer traf gleich mehrmals – in Minute 55 und 62 und Tommy Kind zweimal in Minute 80 und 88. Spielstand 6:0 für den FC Grimma.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.04.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Unmittelbar darauf gelang es Joel Marks, den Ball ins Netz zu befördern und den Zorbauern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (89.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – FC Grimma

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Raßmann, B. Strauchmann, Günther, Aljindo (68. Schültke), Litzenberg, Gomes Da Silva (73. Schech Said), K. Neuhaus (68. Balde), N. Neuhaus (68. Wagner), Exner, Marks

FC Grimma: Hauswald – Markus (46. Spreitzer), Kind, Schumann, Wächtler, Nakano (60. Tröger), Ziffert (82. Kögler), Hübner (77. Seidl), Bartsch, Nitschke, Schubert

Tore: 0:1 Max Nitschke (4.), 0:2 Tommy Kind (43.), 0:3 Robin Spreitzer (55.), 0:4 Robin Spreitzer (62.), 0:5 Tommy Kind (80.), 0:6 Tommy Kind (88.), 1:6 Joel Marks (89.); Schiedsrichter: Benjamin Strebinger (Schleusingen); Assistenten: Nora Dieckmann, Tarik El-Hallag; Zuschauer: 156