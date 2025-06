Klar unterlegen zeigte sich der Bischofswerdaer FV 1 in der Auseinandersetzung gegen den 1. FC Magdeburg II. vergangenen Samstag in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Vor 175 Zuschauern hat sich das Team von Frank Rietschel mit 0:5 (0:3) gegen Magdeburg geschlagen geben müssen.

Enis Bytyqi traf für den 1. FC Magdeburg II. in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 27 wurde das zweite Tor durch Stefan Korsch erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Bytyqi traf gleich mehrmals – in Minute 35 und 54. Spielstand 4:0 für den 1. FC Magdeburg II..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 30

26 Minuten nach der Pause konnte Bennet Kluge (Magdeburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (71.). Mit 5:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 71 handelte sich der Bischofswerdaer FV 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – 1. FC Magdeburg II.

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Born (78. Stopp), Hecker, Achtenberg, Reh (66. Weyh), Salewski (66. Weiß), Hahn (8. Zizka), Bürger, Krautschick (78. Scholze), Wockatz, Fromm

1. FC Magdeburg II.: Schlitter (62. Güldner) – Korsch, Birk, Millgramm (56. Schauer), Jürgen, Pfennig, Kluge (71. Heitzmann), Vogler, Mergner, Bytyqi (62. Frenzel), Kamm (46. Schulze)

Tore: 0:1 Enis Bytyqi (11.), 0:2 Stefan Korsch (27.), 0:3 Enis Bytyqi (35.), 0:4 Enis Bytyqi (54.), 0:5 Bennet Kluge (71.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Chris Rauschenberg, Martin Falk; Zuschauer: 175