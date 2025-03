Signifikant unterlegen zeigte sich der Bischofswerdaer FV 1 in der Partie gegen den VfB 1921 Krieschow vergangenen Samstag in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:2).

Bischofswerda/MTU. In der Volksbank Arena wurden die Fans des Bischofswerdaer FV 1 am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Stefan Kiefer ins Netz. Das Spiel endete 1:5 (0:2).

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Robert Koch am Ende der ersten Halbzeit, als Manuel Seibt für Krieschow traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 40 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Seibt den Ball ins Netz (45+3.).

Der Siegeszug der Kolkwitz brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Robert Koch im gegnerischen Tor. Andy Hebler traf gleich mehrmals – in Minute 57 und 63 und Kamil Antosiak in Minute 89. Spielstand 5:0 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 22

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Martin Sobe den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Mannschaft aus Bischofswerda erlangte (90.+1).

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfB 1921 Krieschow

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Scharfe, Fromm (76. Weiß), Stopp, Rettig, Krautschick (65. Schiemann), Hahn, Zizka, Bürger, Hofmann (65. Hecker), Reh (46. Sobe)

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Raak, Hebler (66. Schulz), Zurawsky (78. Antosiak), Grimm, Pahlow (78. Tesche), Pereira Rodrigues, Gerstmann (66. Felgenträger), Jeschke, Knechtel (34. Seibt)

Tore: 0:1 Manuel Seibt (40.), 0:2 Manuel Seibt (45.+3), 0:3 Andy Hebler (57.), 0:4 Andy Hebler (63.), 0:5 Kamil Antosiak (89.), 1:5 Martin Sobe (90.+1); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: David Isaias Petzak, Tom Rösler; Zuschauer: 191