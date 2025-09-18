Kein Punktgewinn für Bischofswerdaer FV 1: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen die VfB Germania Halberstadt einstecken.

Bischofswerda/MTU. Das Match zwischen Bischofswerda und Halberstadt ist mit einer deutlichen 1:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Silvio Rust das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (55.). Das zweite Tor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Pascal Hackethal den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Minute 77: Bischofswerdaer FV 1 liegt 0:2 zurück

In der Nachspielzeit nutzte der Bischofswerdaer FV 1 doch noch die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Jonas Krautschick (Bischofswerda) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Bischofswerda erzielen (90.+1). In Spielminute 92 handelte sich die VfB Germania Halberstadt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfB Germania Halberstadt

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Scheunert (69. Baudisch), Scharfe, Hofmann, Rettig, Born (58. Sobe), Weiß, Krautschick, Stopp, Bürger, Hecker (69. Reh)

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Rust, Hackethal, Huber (88. Zeidler), Kohn, Grzega, Ertmer, Klaschka, Boateng (89. Conrad), Heinrich, Hujdurovic

Tore: 0:1 Silvio Rust (55.), 0:2 Pascal Hackethal (77.), 1:2 Jonas Krautschick (90.+1); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Tim Gerstenberg, Steven Hebbe; Zuschauer: 182