Für den Gastgeber VfL Halle 96 endete das Duell mit dem RSV Eintracht 1949 am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 4:4 (2:2)-Punkteteilung.

Halle/MTU. Am Samstag haben sich der VfL Halle 96 und der RSV Eintracht 1949 ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (2:2).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Jegor Jagupov das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Ludwig Bölke den Ball ins Netz (12.).

Minute 12: VfL Halle 96 baut Führung auf 2:0 aus

Im Anschluss kamen die abgeschlagenen Brandenburger schließlich auch mal zum Zug: Matthias Steinborn versenkte den Ball in der 26. Spielminute per Strafstoß, gefolgt von Saheed Mustapha (33.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Hallenser konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Joel Marks traf in Spielminute 48. Die Brandenburger blieben ihnen auf den Fersen. Tim Göth versenkte den Ball in Spielminute 57. 3:3. Der VfL Halle 96 konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Achilleas Oikonomidis versenkte den Ball in der 74. Spielminute. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der RSV Eintracht 1949 kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

In der Nachspielzeit nutzte der RSV Eintracht 1949 noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Göth (RSV) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für RSV erzielen (90.+1). In Spielminute 93 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – RSV Eintracht 1949

VfL Halle 96: Schmid – Haese, Bölke (84. Racine), Marks (69. Borval), Pessel, Jagupov, Oikonomidis, Hüttig (74. Cabral), Kurti, Arzumanian (84. Emmerich)

RSV Eintracht 1949: Brackmann – Kruska, Plumpe (60. Jupolli), Steinborn (80. Güllmeister), Koschembahr (23. Krüsemann), Göth, Fron, Mustapha, Hellwig (80. Sommer), Ekalle, Samson

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (1.), 2:0 Ludwig Bölke (12.), 2:1 Matthias Steinborn (26.), 2:2 Saheed Mustapha (33.), 3:2 Joel Marks (48.), 3:3 Tim Göth (57.), 4:3 Achilleas Oikonomidis (74.), 4:4 Tim Göth (90.+1); Schiedsrichter: Lars Albert (Muldenhammer); Assistenten: Oliver Seib, Benjamin Arnold; Zuschauer: 118