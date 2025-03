Ludwigsfelde/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen Ludwigsfelder FC und SG Union Sandersdorf mit einem torarmen 0:1 (0:0). 131 Zuschauer waren im WaldstadionStadion live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Benjamin Seidl (Langenbernsdorf) zwei Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Ludwigsfelder (13., 23., 44.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, elf Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Pascal Pannier die Gäste in Führung (56.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ludwigsfelde

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 21

Aufstellung und Statistik: Ludwigsfelder FC – SG Union Sandersdorf

Ludwigsfelder FC: Löffler – Kardjilov, Dag, Fuhrmann (79. Sanatci), Franke, Möckel (65. Alhasan), Fleddermann (60. Gollos), Hijazi (65. Kroh), Herrmann (79. Struck), Hofmann, Eichhorn

SG Union Sandersdorf: Räthel – Seifert, Reinhard, Hamella, Sponholz, Brunner, Schnabel, Sommer, Farkas (89. Jauck), Pannier (72. Wonneberger), Sauer (60. Hermann)

Tore: 0:1 Pascal Pannier (56.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Luis Riedel, Cedric de Parade; Zuschauer: 131