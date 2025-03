Der Ludwigsfelder FC hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfB Auerbach 1 mit 1:4 (0:2).

Ludwigsfelde/MTU. Vor 122 Zuschauern hat sich das Team von Rezart Cami mit 1:4 (0:2) gegen Auerbach eine Niederlage eingestehen müssen.

Max Roscher (VfB Auerbach 1) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Lucas Seidel den Ball ins Netz.

Ludwigsfelder FC hinkt 0:2 hinterher – 37. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Auerbach 1 musste einmal Gelb hinnehmen. Der Ludwigsfelder FC hielt sich ebenfalls nicht zurück. Drei Gelbe Karten für das Team von Rezart Cami. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Tim Kaiser konnte in Minute 74 einnetzen. Es lief nicht gut für den Ludwigsfelder FC. In Minute 81 gelang es Spieler Nummer 21 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 3:1 für den VfB Auerbach 1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ludwigsfelde

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

In den letzten Minuten versuchten die Auerbacher durch Spieleraustausch nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Auf der Gastseite sprangen Pascal Holger Schardt für Aleksandrs Guzlajevs und Konrad Lippmann für Pierre Maurice Scheunert ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Konrad Lippmann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 verfestigte (89.). Damit war der Triumph der Auerbacher entschieden.

Aufstellung und Statistik: Ludwigsfelder FC – VfB Auerbach 1

Ludwigsfelder FC: Löffler – Dag, Sanatci (40. Fleddermann), Amangoua, Hijazi (46. Fuhrmann), Alhasan, Franke, Quanz, Struck, Herrmann (79. Kroh), Gollos

VfB Auerbach 1: Schlosser – Hache, Birkner, Roscher (75. Weigel), Guzlajevs (82. Schardt), Brejcha, Schmidt, Spranger (58. Kaiser), Seidel (58. Werrmann), Scheunert (82. Lippmann), Bauer

Tore: 0:1 Max Roscher (16.), 0:2 Lucas Seidel (37.), 0:3 Tim Kaiser (74.), 1:3 Ello Amangoua (81.), 1:4 Konrad Lippmann (89.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Max Grünwoldt, Tim Langer; Zuschauer: 122