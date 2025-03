Am 20. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der RSV Eintracht 1949 vor 219 Zuschauern über einen soliden 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den Ludwigsfelder FC freuen.

Kleinmachnow/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 219 Besuchern auf dem Sportplatz Dreilinden geboten. Die Berliner waren den Gästen aus Ludwigsfeld mit 3:0 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Philipp Gentsch (Berlin) eine Gelbe Karte an die Gäste (21.). Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Matthias Steinborn für RSV traf und vier Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (49.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri wieder in die Tasche. Der RSV Eintracht 1949 kassierte jetzt einmal Gelb (68.). Die Berliner waren aber noch nicht fertig: In Minute 69 wurde das zweite Tor durch Aleksandar Bilbija erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 20

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Ludwigsfelder FC musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Emre Aydin, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (79.). In Spielminute 91 handelte sich der Ludwigsfelder FC noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – Ludwigsfelder FC

RSV Eintracht 1949: Hemicker – Steinborn (80. Schultze), Samson, Bilbija, Krüsemann (64. Jupolli), Fron (64. Kahoussi), Göth, Matjaz, Mustapha, Hellwig (80. Mazzo Nogueira), Aydin (80. Takahashi)

Ludwigsfelder FC: Löffler – Hofmann, Alhasan (63. Möckel), Quanz (78. Herrmann), Gollos, Fleddermann, Amangoua (54. Passow), Franke, Kardjilov, Eichhorn, Fuhrmann

Tore: 1:0 Matthias Steinborn (49.), 2:0 Aleksandar Bilbija (69.), 3:0 Emre Aydin (79.); Schiedsrichter: Philipp Gentsch (Berlin); Assistenten: Franziska Koch, Konstantin Schroeter; Zuschauer: 219