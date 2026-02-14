Am 17. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd gelang dem RSV Eintracht 1949 ein 3:2 (1:0)-Heimsieg über den VfL Halle 96.

Kleinmachnow/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der RSV Eintracht 1949 und der VfL Halle 96 am Samstag 3:2 (1:0) getrennt.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Patrick Hinze, als Till Plumpe für RSV traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

47. Minute RSV Eintracht 1949 gleichauf mit VfL Halle 96 – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Ludwig Bölke/Halle (53.), gefolgt von Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949) in Minute 71. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Luca Krüsemann ersetzte Till Plumpe. Auf der Gastseite sprangen Anxhelo Kurti für Arlind Shoshi und Mathieu Racine für Maximilian Jagatic ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das Spiel endete bitter für den VfL Halle 96. In Minute 81 lenkte Mathieu Racine den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfL Halle 96

RSV Eintracht 1949: Brenn – Fron, Samson, Kruska, Mustapha, Ekalle, Plumpe (79. Krüsemann), Steinborn, Yatkiner (62. Göth), Güllmeister, Bilbija

VfL Halle 96: Stark – Cabral, Marks, Jagatic (75. Racine), Dos Santos, Shoshi (75. Kurti), Bölke, Frühauf, Hüttig, Lubsch, Jagupov

Tore: 1:0 Till Plumpe (45.), 1:1 Jegor Jagupov (47.), 1:2 Ludwig Bölke (53.), 2:2 Matthias Steinborn (71.), 3:2 Mathieu Racine (81.); Schiedsrichter: Cedric de Parade (Leipzig); Assistenten: Romano Wehner, Lucas Leihkauf; Zuschauer: 71