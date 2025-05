Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Mittwoch den 85 Besuchern auf dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße, Platz 1 geboten. Die Brandenburger setzten sich souverän mit 4:1 (3:0) gegen die Gäste aus Grimma durch.

Gleich nach dem Anstoß schoss Felix Kausch das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Till Plumpe den Ball ins Netz.

Minute 19: RSV Eintracht 1949 führt mit zwei Toren

In der Spielminute 42 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Grimma steckte einmal Gelb ein. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Emre Aydin konnte in Minute 45 einnetzen. Es lief nicht gut für den FC Grimma. In Minute 58 schaffte es Spieler Nummer 25 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 3:1 für den RSV Eintracht 1949.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.05.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Stahnsdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 29

wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Justin Schultze wurde für Till Plumpe eingesetzt und Luca Krüsemann für Caio Mazzo Nogueira. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 76. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der RSV Eintracht 1949 steckte einmal Gelb ein. Der FC Grimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von René Behring.

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Luca Krüsemann (RSV) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 4:1 verließen die Brandenburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Grimma

RSV Eintracht 1949: Brackmann – Plumpe (62. Schultze), Mazzo Nogueira (62. Krüsemann), Jupolli, Takahashi (72. Kruska), Aydin (62. Hellwig), Samson, Schüßler, Mustapha, Kausch (62. Matjaz), Fron

FC Grimma: Lumpitzsch – Bartsch, Schubert, Baum (46. Nitschke), Markus (46. Wächtler), Mattheus (46. Hübner), Walter, Schumann, Ziffert, Spreitzer (54. Goldammer), Nakano

Tore: 1:0 Felix Kausch (1.), 2:0 Till Plumpe (19.), 3:0 Emre Aydin (45.), 3:1 Louis Walter (58.), 4:1 Luca Krüsemann (80.); Schiedsrichter: Matthias Lämmchen (Meuselwitz); Assistenten: Ahmad Chahrour, Franziska Koch; Zuschauer: 85