Einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen den VfB Auerbach 1 heimste der RSV Eintracht 1949 am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Kleinmachnow/MTU. Der RSV Eintracht 1949 und der VfB Auerbach 1 haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Gleich nach Spielstart kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Matthias Steinborn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Doch die Auerbacher gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Mathis Fritz Frohberg erzielt.

RSV Eintracht 1949 Kopf an Kopf mit VfB Auerbach 1 – 1:1 in Minute 43

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Cedric Graf/Auerbach (65.), gefolgt von Tom Fron (RSV Eintracht 1949) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Nur vier Spielminuten darauf konnte Saheed Mustapha (RSV) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Brandenburger Mannschaft erzielen (85.). Der RSV Eintracht 1949 sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB Auerbach 1

RSV Eintracht 1949: Brenn – Güllmeister, Fron, Samson, Steinborn (88. Yatkiner), Kruska (76. Seeger), Plumpe (76. Jupolli), Bilbija, Krüsemann (46. Göth), Hellwig (69. Sommer), Mustapha

VfB Auerbach 1: Birke – Roscher (69. Weigel), Kaiser (85. Voigt), Kadric (69. Spranger), Schmidt, Hache, Graf (74. Cermus), Frohberg, Guzlajevs (85. Schneider), Brejcha, Schardt

Tore: 1:0 Matthias Steinborn (2.), 1:1 Mathis Fritz Frohberg (43.), 1:2 Cedric Graf (65.), 2:2 Tom Fron (81.), 3:2 Saheed Mustapha (85.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Philipp Gentsch; Zuschauer: 122