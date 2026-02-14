Einen 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96 heimste der RSV Eintracht 1949 am 17. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Kleinmachnow/MTU. Der RSV Eintracht 1949 und der VfL Halle 96 haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:0).

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Patrick Hinze, als Till Plumpe für RSV traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Brandenburger konterten . Diesmal war Jegor Jagupov der Torschütze (47.).

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Ludwig Bölke/Halle (53.), gefolgt von Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949) in Minute 71. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Luca Krüsemann wurde für Till Plumpe eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Arlind Shoshi für Anxhelo Kurti und Maximilian Jagatic für Mathieu Racine den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das Spiel endete bitter für den VfL Halle 96. In Minute 81 lenkte Mathieu Racine den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfL Halle 96

RSV Eintracht 1949: Brenn – Güllmeister, Yatkiner (62. Göth), Plumpe (79. Krüsemann), Bilbija, Samson, Steinborn, Mustapha, Ekalle, Kruska, Fron

VfL Halle 96: Stark – Marks, Dos Santos, Hüttig, Bölke, Shoshi (75. Kurti), Lubsch, Jagatic (75. Racine), Jagupov, Cabral, Frühauf

Tore: 1:0 Till Plumpe (45.), 1:1 Jegor Jagupov (47.), 1:2 Ludwig Bölke (53.), 2:2 Matthias Steinborn (71.), 3:2 Mathieu Racine (81.); Schiedsrichter: Cedric de Parade (Leipzig); Assistenten: Romano Wehner, Lucas Leihkauf; Zuschauer: 71