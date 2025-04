Dem RSV Eintracht 1949 glückte es am 24. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den FSV Budissa Bautzen mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 94 Zuschauer waren live dabei.

Kleinmachnow/MTU. RSV – Bautzen: Nachdem der RSV Eintracht 1949 an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (2:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Karl-Ludwig Zech für Bautzen traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Till Plumpe den Ball ins Netz (16.).

Minute 16 RSV Eintracht 1949 gleichauf mit FSV Budissa Bautzen – 1:1

Unentschieden. RSVs Matthias Steinborn konnte seinem Team in Minute 19 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 24

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Kevan Kahoussi wurde für Tim Göth eingesetzt und Dominik Kruska für Emre Aydin. Auf der Gastseite räumten David Rohlik für Jakob David und Anton Harbaum für Paul Jockusch den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende des Duells sollte es dem RSV Eintracht 1949 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon sieben Minuten in der Nachspielzeit, als Luca Krüsemann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (90.+7). Damit war der Sieg der Brandenburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FSV Budissa Bautzen

RSV Eintracht 1949: Hemicker – Bilbija, Plumpe (87. Krüsemann), Matjaz, Aydin (83. Kruska), Samson, Takahashi, Fron, Göth (61. Kahoussi), Mustapha, Steinborn (88. Schultze)

FSV Budissa Bautzen: Hartmann – Harbaum (56. Jockusch), Rohlik, Käppler, Zech, Noack, Rohlik (56. David), Orosz, Gerhardi, Baudisch (70. Hentsch), Nathe (87. Böhme)

Tore: 0:1 Karl-Ludwig Zech (8.), 1:1 Till Plumpe (16.), 2:1 Matthias Steinborn (19.), 3:1 Luca Krüsemann (90.+7); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Benedict Ohrdorf, Maximilian Scheibel; Zuschauer: 94