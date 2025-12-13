Der SC Freital errang am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FC Grimma.

Freital/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SC Freital und FC Grimma. 217 Zuschauer verfolgten das Spiel in der WGF-Arena Stadion des Friedens.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann brachte Robin Fluß den Gastgeber in Führung (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FC Grimma

SC Freital: Kamenz – Herold (86. Ranninger), Böcker, Fluß (89. Milicevic), Weidauer (86. Seyfert), Menz, Tänzer (70. Hendrich), Schulze (70. Heidler), Von Brezinski, Michael, Adler

FC Grimma: Cap – Mattheus (74. Hübner), Kind, Vogel, Ziffert, Janz, Kaba (84. Seidl), Rieger, Markus (84. Förster), Pistol, Werner

Tore: 1:0 Robin Fluß (70.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Michael Näther, Karl Krompaß; Zuschauer: 217