Freital/MTU. Die 237 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler schlugen die Gäste aus Glauchau mit 2:0 (1:0) souverän.

Bruno Schiemann traf für den SC Freital in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

SC Freital in Minute 71 2:0 in Führung

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Philip Weidauer wurde für Bruno Schiemann eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Andre Luge für Phil Mende und Domenic Knoll für Marian Albustin den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 71 fiel das letzte Tor der Partie. 26 Minuten nach der Pause gelang es Philip Weidauer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (71.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der SC Freital hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – VfB Empor Glauchau

SC Freital: Hartmann – Herold, Horschig (77. Hendrich), Von Brezinski (86. Melcher), Tänzer, Böcker, Frenzel, Fluß (77. Schulze), Heidler (86. Kreische), Adler, Schiemann (68. Weidauer)

VfB Empor Glauchau: Wiener – Werrmann, Anger (66. Barth), Luge (46. Mende), Börner (83. Schädel), Knoll (50. Albustin), Bochmann (83. Degel), Mack, Hertel, Hähnel, Sieber

Tore: 1:0 Bruno Schiemann (20.), 2:0 Philip Weidauer (71.); Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin); Assistenten: Tobias Behm, Jonas Marx; Zuschauer: 237