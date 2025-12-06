Ergebnis 15. Spieltag SC Freital unterliegt RSV Eintracht 1949 knapp mit 0:1
Eine Niederlage für den SC Freital besiegelte den 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den RSV Eintracht 1949 mit 0:1 (0:0).
Freital/MTU. In der WGF-Arena Stadion des Friedens haben 214 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SC Freital und dem RSV Eintracht 1949 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).
Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Dann, 17 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Matthias Steinborn via Strafstoß die Gäste in Führung (62.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Freital
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 15
Aufstellung und Statistik: SC Freital – RSV Eintracht 1949
SC Freital: Kamenz – Von Brezinski, Menz, Herold (90. Ohnesorge), Frenzel (79. Böcker), Fluß (68. Schulze), Heidler, Adler, Schiemann (68. Weidauer), Wermann (79. Michael), Horschig
RSV Eintracht 1949: Brenn – Steinborn, Mustapha, Samson, Plumpe (79. Jupolli), Fron, Güllmeister, Kruska, Krüsemann (79. Ekalle), Hellwig, Wurster (88. Yatkiner)
Tore: 0:1 Matthias Steinborn (62.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Paul Baudis, Paul Bräuer; Zuschauer: 214