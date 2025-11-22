Die SG Union Sandersdorf unter Leitung von Coach Thomas Sawetzki feierte einen überlegenen Erfolg über den Bischofswerdaer FV 1 mit einem 5:0 (1:0) in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie.

Sandersdorf/MTU. Die 50 Besucher des Sport- u. Freizeitzentrums Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sandersdorfer besiegten die Gäste aus Bischofswerda mit 5:0 (1:0) deutlich.

Erik Exner traf für die SG Union Sandersdorf in Minute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor konnten die Sandersdorfer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Marius Ihbe den Ball ins Netz.

Minute 49: SG Union Sandersdorf mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Thomas Sawetzki im gegnerischen Tor. Ihbe traf gleich mehrmals – in Minute 50 und 54. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 13

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Samyr Farkas den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (74.). Damit war der Triumph der Sandersdorfer entschieden. In Spielminute 84 handelte sich der Bischofswerdaer FV 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Bischofswerdaer FV 1

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sponholz, Exner (76. Jauck), Wonneberger (59. Sauer), Hamella, Mehnert (46. Scheibe), Ihbe (76. Walter), Nakano, Schnabel, Farkas (76. Koto'o Djouokou), Brunner

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Stopp (54. Hecker), Fromm, Hofmann, Rettig, Sobe (69. Bürger), Krautschick (69. Dolla), Scholze (54. Baudisch), Born, Weiß, Scharfe (62. Reh)

Tore: 1:0 Erik Exner (21.), 2:0 Marius Ihbe (49.), 3:0 Marius Ihbe (50.), 4:0 Marius Ihbe (54.), 5:0 Samyr Farkas (74.); Schiedsrichter: Thimo Henrik Welk (Berlin); Assistenten: Pascal Schlicht, Jason Wolodja Schumann; Zuschauer: 50