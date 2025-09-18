Für die SG Union Sandersdorf endete der 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Einheit Rudolstadt mit 2:3 (2:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Pascal Sauer für Sandersdorf traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Sauer den Ball ins Netz (12.).

Rudolstadt war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 20 schoss und traf (37.). Der Beginn eines Comebacks. 43 Minuten später legte das Team von Hendrik Faik nach und netzte ein weiteres Mal ein (80). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Rupprecht den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Rudolstadt sicherte (81.). In Spielminute 83 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FC Einheit Rudolstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Brunner (64. Scheibe), Choschnau, Seifert (85. Jauck), Sponholz, Walter (64. Stashenko), Sauer (88. Mittmeier), Hamella, Exner (85. Nakano), Farkas, Schnabel

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Heß (65. Trunk), Krahnert, Smyla (90. Siegel), Rühling, Floßmann, Riemer, Rupprecht, Schlegel, Bakavoli Mohammadi (65. Ensenbach), Schneider

Tore: 1:0 Pascal Sauer (2.), 2:0 Pascal Sauer (12.), 2:1 Sven Rupprecht (37.), 2:2 Sven Rupprecht (80.), 2:3 Sven Rupprecht (81.); Schiedsrichter: Johann Schwarz (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Marcel Mallassa; Zuschauer: 56